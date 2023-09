Over 1000 ulovlige droneflygninger ved norske flyplasser

– Det er et bekymringsfullt høyt antall som ikke har bedt om tillatelse til flygningene – altså flyr droner ulovlig. Dette er ikke nødvendigvis personer med kriminelle hensikter, men de utgjør allikevel en fare for sikkerheten i luftrommet, sier leder Axel Knutsen for Avinors droneprogram.

Avinor rapporterer alle ulovlige droneflygninger til politiet.

Normal straff er bøter fra 12.000 kroner og oppover, ifølge politiet. Ved alvorlige hendelser kan det være aktuelt å ta ut tiltale. Strafferammen er da opptil to års fengsel.

– Vi tror de færreste ønsker å utgjøre en sikkerhetsrisiko for flytrafikken. Likevel kan en ulykke få store konsekvenser dersom en drone kolliderer med et fly som flyr i flere hundre kilometer i timen. Vi oppfordrer derfor alle dronebrukere til å sette seg inn i reglene før man flyr en drone i lufta, sier Knutsen.

Reglene ligger på Luftfartstilsynets nettsider. Avinor anbefaler dessuten sin egen Ninox drone-app. Den gir en oversikt over luftrommet, og man kan søke om å få fly innenfor femkilometerssonen ved en rekke lufthavner.

