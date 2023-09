Ny måling: Høyre fortsetter oppturen

Høyre går opp med 0,2 prosentpoeng fra fredagens måling til 25 prosents oppslutning, viser den nye målingen Kantar har laget for TV 2.

Ap står uendret på 21,3 prosent.

– Jeg tror vi kommer til å komme høyere enn det. Men det er egentlig ikke disse tallene som teller nå, nå er det i de 356 kommunene det avgjøres, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre.

Høyre-leder Erna Solberg håper på at resultatet holder helt til valget.

– Jeg opplever at det er veldig mange som både sier at de har stemt på oss og at de vil stemme på oss. Men det er tøft mange steder, så selv om det er gode tall nasjonalt, så er det sånn at vi skal vinne i hver enkelt by, og da gjelder det for folk å gå ut og stemme, sier Solberg.

Hele målingen (sammenlignet med forrige måling 8. september): Rødt 4,3 (0,0), SV 8,0 (-0,4), Ap 21,3 (0,0), Sp 7,1 (-0,1), MDG 4,6 (0,0), Venstre 5,2 (-0,2), KrF 4,9 (+0,1), Høyre 25,0 (+0,2), Frp 11,7 (+0,2) og andre 7,9 (+0,1).

Målingen er basert på svar fra 3000 respondenter i perioden 4. september til 9. september. Feilmarginen oppgis å være mellom 1,0 og 2,1 prosentpoeng.

