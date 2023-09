KrF: – Oslo skal ikke få bli Norges Amsterdam

I april 2022 vedtok Oslo bystyre, på initiativ fra Oslo Høyre, en «lett»-versjon av rusreformen, med alternative reaksjonsreformer for Oslos rusbrukere. Den lokale rusreformen ble utformet som et pilotprosjekt og som et forsøk på dialog med Oslo-politiet. Bare KrF og en utbryter fra Frp stemte imot.

KrFs førstekandidat i Oslo, Øyvind Håbrekke, advarer nå sterkt mot det han kaller et ønske om frislipp av narkotika i Oslo fra alle de andre partiene. Kommer KrF på vippen, vil saken ha høyeste prioritet i forhandlingene.

– Kokainbruken blant ungdom i Oslo er tredoblet på fem år. Da bør alle alarmklokkene ringe, sier han til Aftenposten.

Tallene fremkommer i Nova-rapport nummer seks i 2023. Partileder Olaug Bollestad mener det er viktig å markere at bruk av narkotika er forbudt.

– Når ungdom blir spurt om hvorfor de ikke har prøvd narkotika, så svarer veldig mange at det er fordi det er forbudt. Fjerner vi det hinderet, så vil det fjerne en viktig terskel for bruk.

