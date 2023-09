Deler av Nesbyen sentrum kan bli flyttet

Kommunen vurderer nå byggeforbud i det flomutsatte området Nesflata, sentralt i Nesbyen, skriver Hallingdølen.

Tjenesteleder Jeanette Kaspersen i Nesbyen kommune sier at noen bygninger er så hardt skadet at det kreves ny byggetillatelse for å bygge dem opp igjen. Et byggeforbud betyr i realiteten at deler av sentrum i Nesbyen må flytte.

– Det betyr at man ikke kan ha bosetting i nedre del av sentrum, og i så fall flytter sentrum ut i et flomsikret område. Det vil være en strategisk beslutning, sier Kaspersen.

Saken er ikke avgjort, men kommunen varsler at det kan bli aktuelt.

Ekstremværet Hans skremte både kommunens ledelse og innbyggere. Skadene er store. For kommunen alene beløper skadene seg til 15–20 millioner. Men skadene på alle husene er mye større. I tillegg til fortvilelsen og frustrasjonen blant familiene som er rammet.

– Det blir jobbet intensivt og raskt i kommunal målestokk. Vi er i tett dialog med NVE. Om et par uker kommer de med en plan, sier fungerende kommunedirektør Anders Halland.

