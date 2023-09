Bil havnet i sjøen i Oslo – trolig ingen mennesker i vannet

– Det er en bil som har kjørt utfor en brygge ved Sundveien på Malmøya. De som eventuelt har vært i bilen, er ikke lenger der og har stukket fra stedet, sier operasjonsleder Sven Christian Lie til NTB.

Nødetatene har rykket ut med mye ressurser til stedet.

Operasjonslederen sier at det er mer eller mindre bekreftet at det ikke er folk i bilen. Hele kupeen på bilen ligger synlig over vann, men resten ligger under vann.

– Vi jobber nå med å forsikre oss helt om at det ikke er folk i vannet, sier Lie.

– Samtidig søker vi etter dem som har vært i bilen og forsøker å finne ut hvorfor de har stukket av, sier han.

