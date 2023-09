Ap kan gå på lekse-nederlag i Oslo

Blir det rødgrønt flertall etter valgkvelden mandag, vil de tre partiene bruke makt for å tvinge Ap til å gå med på leksefri osloskole, skriver Klassekampen.

Byrådspartner Arbeiderpartiet er motstandere av å fjerne lekser og mener dette må være opp til lærerne å bestemme. Men både MDG og Rødt bekrefter nå at de støtter Oslo SVs plan om leksefri skole. SV har varslet at de vil innføre en norm for leksefri skole fra høsten 2025.

Til sammen er de tre partiene nesten dobbelt så store som Ap på meningsmålingene i Oslo. På et snitt av meningsmålingene for september, ligger Ap med 16,7 prosents oppslutning. Til sammen har SV, MDG og Rødt 31,7 prosent.

Utdanningspolitisk talsperson i Oslo Høyre, Mehmet Kaan Inan, frykter skolen vil bli leksefri dersom de rødgrønne får beholde makten.

– Det er ikke Raymond som bestemmer over skolepolitikken i Oslo, det er SV, sier Inan.

