– I fjor var jeg på ferie i Europa, og jeg må si at jeg rett og slett er flau over standarden på veiene våre. Det er forferdelig å se at antall dødsulykker går opp og veivedlikeholdet går ned. Det er dere som har ansvaret for det, sa Listhaug rettet mot statsminister Jonas Gahr Støre (Ap).

Partilederne snakket både høyt og i munnen på hverandre da veipolitikken ble debattert. Anklagene haglet mellom blokkene. Da Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum var inne i et resonnement om Arna-utbyggingen, ropte for eksempel Erna Solberg (H) flere ganger «Hvorfor stoppet du det i fjor?».

– Fordi vi skulle få ned kostnadene, sa Vedum, mens flere av de andre partilederne forsøkte å komme til orde.

Miljøpartiet De Grønnes leder Arild Hermstad antydet at det er de rike som kjører bil. Selv måtte han forklare at også han har kjørt bil i Europa – og i Norge. Listhaug sa på sin side at hun har kjørt 1000 mil i campingvogn i Norge og rundt om i Europa.

– Det er utrolig fjernt å høre MDG snakke om at det er rikfolk og dem med penger som kjører bil. Alle er avhengig av bilen, fattig som rik, sa Listhaug.

Tidligere i debatten sa Rødt-leder Marie Sneve Martinussen at det kunne være noe i asfalten som fikk dem som luktet det, til å bli litt surrete i hodet.

