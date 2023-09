Undersøkelse: Pessimismen tar over – flere tror Norge blir verre å leve i

Av Mette Estep/NTB

– Vi finner refleksjoner av både pandemitiden, krig i Europa og økonomisk usikkerhet i tallene, sier daglig leder Anne Gretteberg Meyer i Respons Analyse til NTB.

Selskapet har gjennomført en undersøkelse blant et representativt utvalg av befolkningen, og sammenlignet synet på fremtiden i Norge i 2021 og nå.

Pessimismen er tilsynelatende størst i Agder- og Sør-Østlandet, der 59 prosent tror det blir verre å bo i Norge, og minst i Vestland, med 38 prosent.

Dette er vi bekymret for

Knappe ressurser i helsevesenet er det flest engster seg for. Hele 82 prosent sier det bekymrer dem.

61 prosent bekymrer seg for økte levekostnader, mens 59 prosent nevner eldrebølgen. I 2021 var henholdsvis 39 og 41 prosent bekymret for økte levekostnader og eldrebølgen, så der er økningen kraftig.

Spørsmålet om helsevesenet ble ikke stilt i 2021 og kan derfor ikke sammenlignes.

Andelen som er bekymret for global oppvarming, manglende integrering av innvandrere og konsekvenser av ekstremvær, er høy, men har ikke økt mye på to år.

– Et klimavalg blir det neppe, sier Meyer.

Tradisjonelle tema

Andelen som er bekymret for skatteøkninger, kriminalitet og norsk økonomis fremtid, har derimot økt de siste årene.

– Velgerne ønsker seg løsninger på de nære samfunnsutfordringene. I så måte er tematikken tradisjonell; Privatøkonomi, helse og eldreomsorg er viktig for de fleste av oss, sier Meyer.

I 2021 svarte for øvrig 32 prosent at de trodde Norge ville være et bedre land å leve i om ti år. I 2023 er andelen redusert med 10 prosentpoeng – til 22 prosent. Det er dermed flere pessimister enn optimister nå.

Undersøkelsene er gjort av selskapet på eget initiativ og gjennomført blant norske velgere over 18 år i oktober 2021 og juli/august 2023.

[ Fattig i rik kommune: – Jeg var flau over å vise hvem jeg var ]

[ Debatt: Utbyggere holder boligmarkedet i Oslo som gissel ]