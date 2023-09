Regjeringen endrer sjømannsfradraget – distansekravet fjernes

For å ha krav på et eget sjømannsfradrag må sjøfolk være til sjøs på skip i fart i minimum i 130 dager i inntektsåret. Et annet krav er at fartøyets utseilte distanse må overstige 30 nautiske mil, med last.

Det er det såkalte distansekravet på 30 nautiske mil som regjeringen nå vil fjerne.

– Med forslag om et alternativ til distansekravet sørger vi nå for mer lik behandling av sjøfolk med ulik seilerdistanse, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap) i en pressemelding.

Ifølge LO har Norsk Sjømannsforbund, Norsk Sjøoffisersforbund og LO jobbet sammen med regjeringen for å finne en løsning.

Forslaget innebærer at vilkåret for sjømannsfradrag for skip i kystfart også kan oppfylles med et krav om tre ukers turnusordning på skip.

– Dette betyr mye for kystflåten, som nå ikke faller utenfor refusjonsordningen med de alvorlige konsekvensene dette ville gitt for norske rederier og norske sjøfolks konkurransekraft, sier LO-leder Peggy Hessen Følsvik.

