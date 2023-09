Mehl vil gi kvinner bedre psykisk helsetilbud i fengsel – bruker 55 millioner på satsing i Skien

Nederst i saken finner du en oversikt over budsjettlekkasjene så langt

Av Snorre Schjønberg/NTB

Kvinners psykiske helsetilbud i norske fengsler er blitt kritisert som mangelfull i en årrekke. Det har fått stort fokus i år etter selvmord i Bredtveit kvinnefengsel.

Skien fengsel er blitt omgjort til et rent kvinnefengsel blant annet for å avlaste den kritiske situasjonen på Bredtveit. Nå foreslår regjeringen å opprette en egen forsterket avdeling der. Det skal gi de innsatte med alvorlige psykiske helseutfordringer et bedre tilbud.

– Det er kjempeviktig at vi får på plass dette. Det har vært en ulikhet mellom kvinner og menn i norske fengsler som vi må jobbe for å tette, sier justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) til NTB.

Regjeringen vil sette av 55 millioner kroner i statsbudsjettet til tiltaket. Helsevesenet og kriminalomsorgen skal jobbe sammen i den nye avdelingen for å følge opp de innsatte.

– Kritisk

Mehl viser til at selv om kvinner utgjør en liten andel av de innsatte, utgjør de en forholdsmessig stor andel av de innsatte som sliter med selvskading eller andre psykiske problemer.

– Jeg mener situasjonen for kvinner i norske fengsler har vært kritisk i mange år, sier Mehl.

– Det er en stor utfordring at mange innsatte har store psykiske utfordringer. Noen får hjelp av spesialisthelsetjenesten, mens noen må følges opp i fengselet. Det må vi gjøre på en bedre måte, sier Mehl.

I mai åpnet en tilsvarende avdeling for menn på Ila fengsel. Mehl sier hun er åpen for å opprette flere slike avdelinger hvis de fungerer godt.

– Jeg er glad for at vi har fått det på Ila, og at vi nå kan opprette det for kvinner. Det vil kunne avlaste det nasjonale trykket, sier Mehl.

Skal få samme tilbud som andre

Avdelingen på Skien skal ifølge regjeringen bidra til bedre oppfølging og til å redusere langvarig isolasjon for innsatte. De skal heller være på en felles, skjermet avdeling der kriminalomsorgen og helsetjenesten sammen kan gi et bedre tilbud.

– En ny avdeling for de mest sårbare kvinnene med psykiske lidelser er et sårt tiltrengt løft for kvinnesoning. Kvinner har i mange år hatt dårligere soningsforhold enn menn. Dette er et nytt, viktig steg etter at Skien fengsel ble omgjort til kvinnefengsel i juni, sier Mehl.

Helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) sier at de innsatte skal få samme helsetjenester som alle utenfor murene.

– Med den nye avdelingen i Skien fengsel vil vi legge til rette for et godt helsetilbud til de kvinnelige innsatte, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

[ Undersøkelse: Pessimismen tar over – flere tror Norge blir verre å leve i ]

---

Lekkasjer fra statsbudsjettet

6. oktober legger regjeringen fram statsbudsjett for 2024. Dette er noen av postene som er kjent så langt.

Samferdsel

* Nytt løp i Oslofjordtunnelen skal i gang neste år. Rammen er på 6,5 milliarder kroner. Et mindre beløp settes av i budsjettet for oppstart av byggeprosjektet.

* Oppstart av veiprosjekt på E6 mellom Megården og Sommerset i Sørfold i Nordland. 4 milliarder kroner.

* Penger til ny tunnel på E134 mellom Røldal og Seljestad i Ullensvang. Kostnadsrammen for prosjektet er på 4,9 milliarder kroner.

* 300 millioner til forberedende arbeider for fellesprosjektet Arna-Stanghelle. I juli viste nye tall fra Statens vegvesen at ny vei og bane til Stanghelle vil koste 33,2 milliarder kroner.

* 60 millioner til oppstart av rassikring av veien Rødsliane i Suldal. Det skal bygges en tunnel forbi det rasfarlige strekket.

* Byvekstavtale for Kristiansand. 86,7 millioner kroner.

Oppvekst, skole og utdanning

* Kutt i barnehageprisene fra 3000 til 2000 kroner i måneden. Helårseffekten blir på litt over 3 milliarder kroner.

* 120 millioner kroner til praktisk utstyr i klasserommene.

* Borteboerstipend til elever som ikke kan bo hjemme, økes med 600 kroner i måneden. 60 millioner kroner.

* Utstyrsstipend for elever på videregående skole øker i gjennomsnitt med 220 kroner. 40 millioner kroner.

Forskning og høyere utdanning

* Én milliard kroner til forskning på kunstig intelligens over de neste fem årene.

* Byggestart på NTNUs campus. 178 millioner kroner neste år, rammen er 6,6 milliarder kroner.

Helse og omsorg

* 1500 nye sykehjemsplasser. Rammen økes med 300 millioner kroner fra 2,7 til 3 milliarder kroner.

* 33,3 millioner til 66 nye LIS1-stillinger. 31 av disse er reversering av LIS1-kuttet fra forrige statsbudsjett. I tillegg 20 millioner til lavere gebyrer for søkere fra tredjeland.

Militært

* 150 millioner til militær romsatsing på Andøya Spaceport.

* 100 millioner ekstra til Heimevernet. 50 millioner skal gå til nye våpen og 50 millioner til trening og kompetanseheving som skal bedre den operative evnen.

Kultur

* 40 millioner til vedlikehold av den gamle jernbanestrekningen Tinnosbanen, som står på verdensarvlisten.

* 1,1 millioner er satt av til å opprette en bachelorutdanning i folkedans ved Universitetet i Sørøst-Norge.

* 37 millioner til samisk språk og kultur

* Tromsø kulturkvartal – ytterligere 8 millioner kroner til forprosjektet, som vil koste til sammen mellom 15 og 20 millioner kroner. Selve kulturkvartalet er et milliardprosjekt.

Annet

* Bygging av kornlager: 63 millioner kroner.

* 55 millioner kroner til opprettelse av en egen avdeling for innsatte med alvorlige psykiske helseutfordringer ved Skien fengsel, som er omgjort til et rent kvinnefengsel.

* 50 millioner kroner ekstra til såkalte bygdevekstavtaler. Det innebærer en tredobling av potten sammenliknet med inneværende år.

* 40 millioner ekstra til bredbåndsutbygging. Bevilgningen blir da på totalt 400 millioner.

* Styrke arbeid mot arbeidslivskriminalitet i Innlandet. 15 millioner kroner.

---