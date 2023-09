Luftforurensing kan gi mindre barn

Det er forskere fra Universitetet i Bergen som slår det fast i en ny studie. Funnene blir presentert på verdens største lungeforskningskongress i Milano søndag.

Studien inkluderer 4286 barn og deres mødre i Norge, Sverige, Danmark, Island og Estland. Forskerne målte grøntområdene der kvinnene bodde i svangerskapet, og målte fem forurensningskilder.

Dataene ble sammenlignet med babyenes fødselsvekt og forskerne tok hensyn til faktorer som er kjent for å påvirke fødselsvekten.

– Perioden når babyer vokser i livmoren er avgjørende for lungeutviklingen. Vi vet at babyer med lavere fødselsvekt er mottakelige for brystinfeksjoner, og dette kan føre til problemer som astma og kols senere. Våre resultater tyder på at gravide kvinner som er utsatt for luftforurensning, selv ved relativt lave nivåer, føder mindre babyer, sier Robin Mzati Sinsamala ved UiB.

