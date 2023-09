Kommunene loves millionhjelp til bygg og utstyr i skolene

Nederst i saken finner du en oversikt over alle lekkasjene fra neste års statsbudsjett.

Regjeringen legger opp til en låneramme på 1 milliard kroner i året over åtte år. Gjennom ordningen vil kommunene få dekket rentene når de tar opp lån for å bygge skolekjøkken, sløydsaler eller investere i utstyr.

Kunnskapsdepartementet anslår at de må bruke 30 millioner kroner på ordningen på neste års budsjett. Forslaget skal sendes på høring, og det er ikke ventet at ordningen kommer i drift før i andre halvår, får NTB opplyst.

Mer praktisk

– I dag kommer vi med en historisk satsing på å gjøre skolen mer praktisk og variert. Det har blitt snakket mye om praktisk skole de siste årene, men det har ikke blitt fulgt opp med handling. Nå tar vi grep som gir kommunene verktøyene til å dra fokus bort fra stadig mer akademisering til en mer praktisk og variert skole, sier kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap).

Fredag la hun fram nyheten på Allergot skole i Ullensaker på Romerike sammen med finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp).

– Vi er nødt til å gi rom for at folk er forskjellige og legge til rette for mer praktisk opplæring. Vi vet at mange lærere ønsker å jobbe mer praktisk og variert, men opplever at manglende bygg og utstyr er til hinder for det, sier Vedum.

Åtte milliarder

Forslaget er en rentekompensasjonsordning til kommuner som foretar varige investeringer i læringsarenaer og utstyr. Målet er å bidra til en praktisk og variert skole, opplyser regjeringen i en pressemelding.

Det kan omfatte utvidelse eller ombygging av eksisterende skolebygg og investeringer i spesialrom som laboratorium, verksteder, sløydsaler, biblioteker, kjøkken og musikkrom.

Forslaget har en total ramme på åtte milliarder kroner, som etter planen skal fases inn med én milliard hvert år i åtte år.

Lekkasjer fra statsbudsjettet

6. oktober legger regjeringen fram statsbudsjettet for 2024. Dette er noen av postene som er kjent så langt.

Samferdsel

Nytt løp i Oslofjordtunnelen skal i gang neste år. Rammen er på 6,5 milliarder kroner. Et mindre beløp settes av i budsjettet for oppstart av byggeprosjektet.

Oppstart av veiprosjekt på E6 mellom Megården og Sommerset i Sørfold i Nordland. 4 milliarder kroner.

Penger til ny tunnel på E134 mellom Røldal og Seljestad i Ullensvang. Kostnadsrammen for prosjektet er på 4,9 milliarder kroner.

300 millioner til forberedende arbeider for fellesprosjektet Arna-Stanghelle. I juli viste nye tall fra Statens vegvesen at ny vei og bane til Stanghelle vil koste 33,2 milliarder kroner.

60 millioner til oppstart av rassikring av veien Rødsliane i Suldal. Det skal bygges en tunnel forbi det rasfarlige strekket.

Byvekstavtale for Kristiansand. 86,7 millioner kroner.

Oppvekst, skole og utdanning

Kutt i barnehageprisene fra 3000 til 2000 kroner i måneden. Helårseffekten blir på litt over 3 milliarder kroner.

8 milliarder kroner fordelt over åtte år for å hjelpe kommunene med investeringer i læringsarenaer, bygging/ombygging av skolebygg og større utstyr.

120 millioner kroner til praktisk utstyr i klasserommene.

Borteboerstipend til elever som ikke kan bo hjemme, økes med 600 kroner i måneden. 60 millioner kroner.

Utstyrsstipend for elever på videregående skole øker i gjennomsnitt med 220 kroner. 40 millioner kroner.

Forskning og høyere utdanning

1 milliard kroner til forskning på kunstig intelligens over de neste fem årene.

Byggestart på NTNUs campus. 178 millioner kroner neste år, rammen er 6,6 milliarder kroner.

Helse og omsorg

1500 nye sykehjemsplasser. Rammen økes med 300 millioner kroner fra 2,7 til 3 milliarder kroner.

33,3 millioner til 66 nye LIS1-stillinger. 31 av disse er reversering av LIS1-kuttet fra forrige statsbudsjett. I tillegg 20 millioner til lavere gebyrer for søkere fra tredjeland.

Militært

150 millioner til militær romsatsing på Andøya Spaceport.

100 millioner ekstra til Heimevernet. 50 millioner skal gå til nye våpen og 50 millioner til trening og kompetanseheving som skal bedre den operative evnen.

Kultur

40 millioner til vedlikehold av den gamle jernbanestrekningen Tinnosbanen, som står på verdensarvlisten.

1,1 millioner er satt av til å opprette en bachelorutdanning i folkedans ved Universitetet i Sørøst-Norge.

37 millioner til samisk språk og kultur

Tromsø kulturkvartal – ytterligere 8 millioner kroner til forprosjektet, som vil koste til sammen mellom 15 og 20 millioner kroner. Selve kulturkvartalet er et milliardprosjekt.

Annet

Bygging av kornlager: 63 millioner kroner.

55 millioner kroner til opprettelse av en egen avdeling for innsatte med alvorlige psykiske helseutfordringer ved Skien fengsel, som er omgjort til et rent kvinnefengsel.

50 millioner kroner ekstra til såkalte bygdevekstavtaler. Det innebærer en tredobling av potten sammenlignet med inneværende år.

40 millioner ekstra til bredbåndsutbygging. Bevilgningen blir da på totalt 400 millioner.

Styrke arbeid mot arbeidslivskriminalitet i Innlandet. 15 millioner kroner.

