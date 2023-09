Målingen er gjort av Respons for VG. Høyre er størst i hovedstaden med en oppslutning på 29,6 prosent, men faller likevel med 3 prosentpoeng sammenlignet med forrige måling i august. Partiet har steget med 4,2 prosentpoeng fra forrige valg.

Arbeiderpartiet har steget med 1,8 prosentpoeng fra forrige måling og har en oppslutning på 18,4 prosent, 1,6 prosentpoeng ned fra forrige valg.

– Vi kunne kanskje ønsket oss noe større fremgang. Men trenden er at Arbeiderpartiet vokser, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap).

Ingen av blokkene har for øyeblikket flertall, og de små partiene kan komme til å bli avgjørende. Høyres byrådslederkandidat Eirik Lae Solberg ønsker å samarbeide med Venstre, Frp og KrF. Firkløveret ser ut til å få 29 mandater.

Arbeiderpartiet, SV, MDG og Rødt får samlet 28 mandater. Antallet for flertall i Oslo bystyre er 30 mandater.

– Oslo-valget blir en thriller. Denne målingen viser bare at det er virkelig jevnt. Det mest interessante her er at de rødgrønne partiene kan miste sitt flertall, sier Eirik Lae Solberg til VG.

Hele målingen (sammenlignet med forrige VG-måling i august): Rødt 4,8 (-1,5), SV 13,1 (-1,1), Ap 18,4 (+1,8), Sp 1,7 (+0,1), MDG 10,9 (+1,4), FNB 0,3 (+0,3), KrF 1,2 (-0,3), Venstre 10,3 (-0,3), Høyre 29,6 (-3,0), Frp 6,5 (+1,1) og INP 1,8 (+0,9).

Målingen er utført mellom 4. og 7. september. 803 personer er spurt. Feilmarginen oppgis å være mellom 2 og 3,5 prosentpoeng.

