Høyre vant Barnas Valg med 18,7 prosent – men rødgrønt flertall

Av Snorre Schjønberg/NTB

Det er avlagt 65.000 stemmer fra barn fra 5. til 10. trinn i Barnas Valg. Høyre får en oppslutning på 18,7 prosent og er så vidt størst foran Arbeiderpartiet på 17 prosent.

Samlet sett er det rødgrønn side (inkludert Miljøpartiet De Grønne) som kommer best ut. Rødt, SV, Ap, Sp og MDG får samlet 58,9 prosent hvis man summerer oppslutningen.

Høyre-leder Erna Solberg er likevel fornøyd med at hennes parti vinner barnevalget.

Solberg takker de små

– Nå ble jeg glad. Det er veldig gøy og hyggelig at så mange barn og unge mener at Høyre har den beste politikken. Tusen takk for tilliten, sier Solberg.

Birgitte Lange, generalsekretær i Redd Barna, sier hun er storfornøyd med oppslutningen i Barnas Valg.

– Tallene er en klar pekepinn på at prosjektet bringer demokratiet nærmere barna og gjør det mer håndfast, noe som er helt sentralt for å virkeliggjøre barns rett til å si sin mening og bli hørt, sier hun.

Lange legger til at Redd Barna har en nyutviklet valgomat for barn, som er utviklet i samarbeid med NTB.

MDG bedre hos de yngste

Hele resultatet i Barnas Valg: R 14,3, SV 10,4, Ap 17, Sp 7,3, MDG 9,9, KrF 4,4, V 7,7, H 18,7, Frp 7,1, blank stemme 3,2, andre 0,06.

Høyre ble også vinneren i skolevalget, med en oppslutning på 21,9 prosent. Da pustet Frp dem i nakken med 19,5 prosent.

MDG falt da kraftig til en oppslutning på 3,8 prosent. De gjør det bedre i den yngre generasjonen.

