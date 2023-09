Flere kvinner på toppen av valglistene

På midten av 1980-tallet var kvinneandelen rundt 25 prosent, men siden den gang har andelen økt. Siden slutten av 90-tallet har kvinneandelen blant de lokale folkevalgte ligget mellom 35 og 40 prosent.

Ved det siste kommunevalget i 2019 var kvinneandelen 41 prosent, som er det høyeste noensinne, skriver Statistisk sentralbyrå (SSB).

Samlet sett for alle partiene/listene er kvinneandelen blant listetoppene 33 prosent, det er en økning på 2 prosentpoeng siden forrige kommunestyrevalg. Ved forrige valg var det norgesrekord i antall kvinnelige ordførere. 35 prosent var kvinner, en økning på 7 prosentpoeng fra 2015.

For de fleste partiene er det en økning av kvinner på toppen av listene. For Frp er økningen på 5 prosentpoeng, fra 18 til 23 prosent. Høyre og KrF øker med 4 prosentpoeng. Kun for SV og Rødt er det en nedgang.

