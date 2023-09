Terningsnittet etter debatt: Støre vant overlegent

NTB har regnet ut gjennomsnittet av terningkastene til kommentatorene. Det viser at Jonas Gahr Støre (Ap) fikk en blank femmer i snitt av kommentatorene i VG, TV 2, Nettavisen, Dagbladet og Sunnmørsposten.

Resten av resultatene er slik:

Guri Melby (V): 4,2

Sylvi Listhaug (Frp): 3,8

Erna Solberg (H): 3,6

Trygve Slagsvold Vedum (Sp): 3,4

Kjersti Bergstø (SV): 3,2

Marie Sneve Martinussen (R): 2,6

Olaug Bollestad (KrF): 2,2

Arild Hermstad (MDG) 1,8

Støres tredje strake seier

Alle avisene ga Støre en femmer, utenom Nettavisen som ga seks, og Dagbladet som ga 4. Guri Melby, som kapret sølvmedaljen, hadde det største spriket blant kommentatorenes dom. TV 2 trillet en sekser, mens Sunnmørsposten ga terningkast to.

Også ved de to forrige partilederdebattene havnet Støre på topp. Arild Hermstad har havnet på bunn i alle tre. Etter onsdagens debatt fikk han ener på terningen av Sunnmørsposten og Nettavisen.

VGs kommentatorer mener Støre kan sakene sine og evnet å forklare dem pedagogisk.

– Var også mer i angrepsmodus med hogg mot motstandere han mener har vinglet på klima, skriver VGs terningkastere.

Gir Melby honnør

Melby havnet på en sjuendeplass etter forrige debatt. Etter terningene å dømme gjorde hun en bedre figur denne gangen.

– Hun angriper Vedum for å bruke penger på grendeskoler i stedet for å bruke pengene på tiltak for å hindre frafall. Hun skal ha for at hun tør på peke på hvor hun mener det bør kuttes. Det hører til sjeldenhetene i slike debatter, skriver TV 2s Aslak M. Eriksrud.

Listhaug kan innkassere førsteplassen av Dagbladets kommentatorer.

– Fikk spilt ut et av sine glansnummer allerede i åpningssekvensen om Melkøya. Utnyttet muligheten til fulle. Gikk i strupen på beslutningen, og argumenterte godt for sitt syn, skriver de.

