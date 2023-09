Politiet i Trøndelag opplyser klokken 14.48 at de hadde fått melding om en person som lå i sjøen ved Heim i Trøndelag.

De opplyser at lokal redningssentral bistår Hovedredningssentralen med koordinering av oppdraget for ressurser på land, og at et Sar Queen-helikopter er ved pasienten.

Personen er hentet i båt og tatt med inn til land og helsevesenet har tatt over, opplyser politiet.

