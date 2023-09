Politiet opplyser at en person ble påkjørt av toget på togstasjonen og omkom.

– Togtrafikken blir stanset mens nødetatene gjør seg klare på stedet, sier operasjonsleder Terje Marstrand i Øst politidistrikt til NTB.

Bane Nor opplyser at Gardermobanen er stengt. De varsler at det skal komme en ny oppdatering klokka 16.

[ Knut er fattig i en av Norges rikeste kommuner: – Jeg lever ikke ]