Politiet opplyser at en person ble påkjørt av toget på togstasjonen og omkom.

– Togtrafikken blir stanset mens nødetatene gjør seg klare på stedet, sier operasjonsleder Terje Marstrand i Øst politidistrikt til NTB.

Bane Nor opplyser at Gardermobanen er stengt. De varsler at trafikken trolig kommer i gang igjen i 20-tida.

