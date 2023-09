Opposisjonen om Huitfeldt: Vanskelig om hun blir siktet

Av Peter Tálos/NTB

– Jeg tenker det kan bli litt vanskelig, men det er en vurdering statsminister Jonas Gahr Støre må gjøre, sier Høyre-leder Erna Solberg til NTB etter TV 2s partilederdebatt på Deichman i Oslo onsdag kveld.

Det sier Solberg i en kommentar til at Økokrim før helgen vil avgjøre om de skal etterforske utenriksminister Anniken Huitfeldt.

Utenriksministeren har innrømmet å ha brutt habilitetsreglene ved å ikke gjøre seg kjent med ektemannens aksjehandel og dermed ikke kunne vurdere sin egen habilitet. Ektemannen hennes har blant annet handlet aksjer i Kongsberg Gruppen og lakseselskaper mens Huitfeldt har vært statsråd.

Støre venter på Økokrim

Tirsdag ettermiddag meldte TV 2 at ektemannen også handlet aksjer i seismikkselskapet Magseis Fairfield etter at Huitfeldt hadde hatt med seg selskapets ledelse på møter i India i slutten av april 2022. Aksjen var listet som et mulig attraktivt kjøp av investeringstjenesten ektemannen abonnerte på, men var ikke en del av tjenestens modellportefølje som han ofte handlet etter,

– Jeg kan ikke kommentere eller spekulere i noe som ikke har skjedd. Nå gjør Økokrim sin vurdering, og så får vi kommentere når de har tatt en beslutning, svarte Støre under onsdagens TV 2-sendte partilederdebatt i Oslo.

Statsministeren sier imidlertid at han har tillit til utenriksministeren.

Listhaug: Verre og verre

Erna Solbergs oppfatning deles av de fleste andre partilederne på Stortinget.

Fremskrittspartileder Sylvi Listhaug ba onsdag Huitfeldt om å vurdere sin stilling. Etter debatten torsdag sier hun det vil være svært vanskelig å ha en statsråd som er under etterforskning av Økokrim.

– Det har kommet stadig nye opplysninger i denne saken, og som stiller henne i et verre og verre lys, rett og slett. Og for så vidt ser det ikke ut til at alle kort er lagt på bordet heller, sier Listhaug til NTB.

– Regjeringen må gi svar raskt

Venstre-leder Guri Melby sier det må være statsministerens vurdering om utenriksministeren må gå. Hun viser til at saken skal opp i kontrollkomiteen og at det i forbindelse med den behandlingen vil bli avgjort hva slags kritikk de vil rette mot hver enkelt av statsrådene som har brutt regjeringens habilitetsregler.

– Generelt er dette en veldig alvorlig sak og jeg tenker det er viktig at vi raskt får svar på hvordan regjeringen vil håndtere det, sier Melby.

Hun synes ikke at Støre har gitt noe godt svar på hvorfor Ola Borten Moe (Sp) måtte gå av som statsråd, mens han tilsynelatende vurderer saken til Anniken Huitfeldt annerledes.

– For folk er det litt krevende å se hva som er forskjell på de ulike sakene i regjeringen nå. Det tror jeg kan være egnet til å ødelegge tilliten. Hvorfor er det noen som får bli, mens andre ikke får bli i regjeringen, spør Melby.

Dyktig utenriksminister

MDG-leder Arild Hermstad mener Huitfeldt bør vurdere sin stilling.

– Også i lys av det som er kommet fram etter at vi fikk vite om dette, så er hun jo en belastning for regjeringen. Det er selvfølgelig trist, for hun er en dyktig utenriksminister, men samtidig så hefter dette ved regjeringen og for så vidt hele det politiske etablissementet når noe slikt skjer, sier Hermstad.

Leder Marie Sneve Martinussen i Rødt vil ikke spekulere hva de mener Huitfeldt bør gjøre dersom Økokrim åpner etterforskning.

– Vi har stilt mange spørsmål til kontroll- og konstitusjonskomiteen, som vi venter svar på, og vi kommer til å vurdere hva vi skal gjøre. For Rødt er det viktig å følge opp denne saken grundig i komiteen. Foreløpig er det mange spørsmål som ikke er besvart av Huitfeldt, sier Martinussen.

Alt må på bordet

Olaug Bollestad sier hun må vite at all informasjon om saken knyttet til Huitfeldt er kommet fram før hun kan konkludere om hun kan ha tillit til utenriksministeren eller ikke.

– Det viser seg at det er kommet litt likt og litt ulikt. Jeg må vite at alt er kommet på bordet før jeg kan si om jeg har tillit eller ikke. Vi må få vite om vi har en statsråd som har visst hva som har foregått, sier KrF-lederen til NTB.

SVs leder Kirsti Bergstø ville torsdag ikke kommentere hvordan partiet stiller seg til spørsmålet om Huitfeldt bør trekke seg som utenriksminister dersom Økokrim åpner etterforskning i saken.

I stedet henviser partiet til nestleder Torgeir Knag Fylkesnes som tidligere denne uken har uttalt at partiet vil avvente behandlingen i kontrollkomiteen før de tar stilling.

Må avklare

Onsdag varslet Økokrim at de vil avgjøre om det skal åpnes etterforskning mot utenriksminister Huitfeldt torsdag eller fredag denne uken.

Til NRK sier Solberg at det ikke nødvendigvis er så alvorlig med en etterforskning.

– Om dette er for å avklare forhold rundt hva som har skjedd, er det ikke nødvendigvis så alvorlig, sa Solberg til NRK etter debatten.

Om etterforskningen skulle føre til en siktelse, mener Solberg det blir vanskeligere.

– Det ville være rart å ha en statsråd det blir tatt ut tiltale mot eller som blir siktet i en sak, sier Solberg til NTB.

