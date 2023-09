Økokrim åpner ikke etterforskning i Huitfeldt-saken

Økokrim skriver i en pressemelding at det ikke er rimelig grunn til å undersøke om det foreligger straffbart forhold. De skriver at saken skiller seg fra etterforskningen av Ola Borten Moe.

– Nærheten til faktisk informasjon som er aktuell å undersøke opp mot faktisk foretatte aksjehandler, er forskjellig i disse to sakene, opplyser assisterende sjef i Økokrim, Inge Svae-Grotli.

Økokrim viser til at Borten Moe foretok aksjehandler som privatperson. Huitfeldt har derimot ikke foretatt handler eller kjent til hvilke selskaper mannen handlet i, har hun forklart.

– Grundig vurdering

– Selv om saken knytter seg til to statsråder i samme regjering, er omstendighetene i de to sakene likevel av ulik karakter, og må holdes atskilt fra hverandre, sier Svae-Grotli.

Økokrim opplyser at de har gjort en grundig vurdering av saken. De mener det ikke foreligger konkrete holdepunkter for at Huitfeldt forsettlig eller uaktsomt har spredt informasjon på en ulovlig måte eller samhandlet med mannen.

– Økokrim iverksetter ikke etterforskning mot utenriksminister Anniken Huitfeldt. Etter en grundig vurdering er det ikke rimelig grunn til å undersøke om det foreligger straffbart forhold, avslutter assisterende sjef i Økokrim, Inge Svae-Grotli.

Samtidig påpeker Økokrim at nye opplysninger som stiller saken i nytt lys, kan gjøre det påkrevet å åpne etterforskning.

Innrømmet habilitetsbrudd

Onsdag forrige uke innrømmet Huitfeldt at hun trolig har brutt habilitetsreglene ved å ikke gjøre seg kjent med ektemannen Ola Flems aksjehandel – og dermed ikke kunne vurdere sin egen habilitet. Ektemannen hennes har blant annet handlet aksjer i Kongsberg Gruppen og lakseselskaper mens Huitfeldt har vært statsråd.

Lovavdelingen i Justis- og beredskapsdepartementet har kommet til at det er grunn til å tro at utenriksministeren har vært inhabil i flere saker.

Samme dag opplyste Økokrim at det «ikke var fremkommet opplysninger så langt» som ga grunnlag for å åpne etterforskning. Økokrims varslet torsdag at de ikke åpner etterforskning i saken.

Huitfeldt har sagt at hun ikke har delt innsideinformasjon med ektemannen.

Økokrim har innledet etterforskning mot Ola Borten Moe (Sp) på grunn av hans aksjekjøp mens han satt i regjering. Moe gikk av som forsknings- og høyere utdanningsminister på grunn av saken.

[ Knut Hallvard er fattig i en av Norges rikeste kommuner ]