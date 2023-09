Nær 700 Acer-klager til Kringkastingsrådet siste døgn

– Det ser ut som enkeltpersoner, men ettersom det har kommet så mange på så kort tid, regner jeg med at det ligger en oppfordring et sted om å sende klage til Kringkastingsrådet, skriver sekretær i Kringkastingsrådet, Erik Skarrud, i en SMS til Kampanje.

Kritikken går på at statskanalen ikke har fulgt rettssaken tettere.

Leder for Ungdom mot EU, Kim René Hamre, bekrefter overfor avisa at han har oppfordret folk til å klage. Han mener at dette er en sak som påvirker hele det norske folk og Norges forhold til EU, og peker på at NRK ikke har viet plass på forsiden sin til en eneste sak om søksmålet.

Nyhetssjef Kyrre Nakkim i NRK sier til Kampanje at han har registrert engasjementet. Han trekker fram at det er valgkamp, og at flatene er fulle med valgkampstoff.

– Saken i Høyesterett vil nok ta litt tid, så da må vi komme tilbake med å se på hvordan vi skal dekke denne videre, sier han.

[ Knut Hallvard Tufte er fattig og sosialklient i en av Norges rikeste kommuner ]