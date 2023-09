Kredinor: 1 av 4 har svært lite bufferkapital

Norstat har gjennomført undersøkelsen for inkassoselskapet Kredinor. På spørsmålet «Er din økonomi slik at du ville klare en uforutsett regning på 10.000 kr» svarer 24 prosent nei. Blant de med årsinntekt under 300.000 kroner svarer hele 52 prosent nei. En av tre i denne gruppen har bedt venner eller familie om økonomisk hjelp i løpet av de siste 6 månedene.

– Den siste tiden har vi fått flere signaler på at mange sliter med å betale regningene sine, sier Klaus-Anders Nysteen, administrerende direktør i Kredinor, i en pressemelding.

Ifølge ham viser andelen som ikke ville klart en større, uforutsett regning, at mange har svært lite bufferkapital.

– Vi synes det er urovekkende, sier Nysteen, og minner om at Norges Banks siste renteøkning, til 4 prosent den 17. august, først får full effekt etter seks uker.

