Helsetilsynet mener Helseplattformen kan være farlig for pasientene

Målet med det som etter hvert har blitt et omstridt milliardprosjekt, var at bedre flyt av pasient- og journalopplysninger skulle styrke pasientsikkerheten. I stedet har det motsatte skjedd, ifølge Helsetilsynet, skriver Aftenposten.

Det er et drøyt år siden Helseplattformen først ble tatt i bruk i Midt-Norge.

Statusmøte i september/oktober

I styredokumenter fra Helse Midt-Norge kommer det fram at Helsetilsynet i sommer sendte en ny vurdering om situasjonen til St. Olavs hospital og Helse Midt-Norge. Her kommer det fram at tilsynet vurderer «at den totale endringsprosessen i Midt-Norge i forbindelse med innføringen av Helseplattformen fortsatt innebærer økt risiko for pasientene.»

Helsetilsynet varsler at de vil følge innføringen videre, og at de vil kalle inn de involverte til et statusmøte i september/oktober.

Spikeren i kista

Bård Hoksrud, Frps helsepolitiske talsperson, mener Helsetilsynets nye vurdering burde være siste spiker i kista for prosjektet.

– Det er brukt milliarder av helsekroner på et system som ikke fungerer. Det har ført til dårligere pasientsikkerhet, mer byråkrati for ansatte, og det har også vært dødsfall som fylkeslegen har koblet direkte til Helseplattformen, sier Hoksrud.

Frp forventer nå at helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) skroter prosjektet. Også KrF peker på helseministeren.

– Må vise at hun tar ansvar

– I en tid med store mangler på fastleger frykter jeg at dette kan få større konsekvenser enn vi liker å tenke. Helseministeren har det øverste ansvaret, og nå må hun vise at hun tar ansvar og fikse dette, sier KrF-leder Olaug Bollestad.

Hun opplyser til NTB at hun synes det er sterkt urovekkende at risikoen for pasientene har blitt høyere.

– Det er viktig at endringene som er nødvendige for å sikre pasientsikkerheten til innbyggerne, gjøres raskt, sier Bollestad.

