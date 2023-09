Elevenes fravær i skolen øker – Utdanningsdirektoratet bekymret

Nye tall fra Utdanningsdirektoratet viser at elevers fravær i tiende trinn, både antall dager og timer, har økt sammenlignet med før koronapandemien.

Elevene har typisk åtte dager og seks timer fravær. Dette er to dager og én time høyere enn i 2018–2019. Tallene viser også at 15 prosent av elevene har 20 fraværsdager eller mer, som er 6 prosentpoeng flere enn i 2018–2019.

– Kan ha store konsekvenser

At barn og unge er mindre på skolen bekymrer direktør Morten Rosenkvist i Utdanningsdirektoratet. Han mener dette går utover både det sosiale og det faglige.

– Skolefravær kan ha store konsekvenser for elevene det gjelder, for familiene og for samfunnet. Ved å være mer på skolen, vil elevene lære mer, og de blir mer rustet for det som skal møte dem senere i livet, sier Rosenkvist.

Nå har kunnskapsdepartementet gitt Utdanningsdirektoratet i oppdrag å se på hva som kan gjøres på kort og lang sikt for å øke elevenes tilstedeværelse i skolen. Direktoratet skal i oktober komme med sine anbefalinger om hva som kan gjøres for å bremse utviklingen.

Ønsker tidlig oversikt

Økningen i fraværet er størst for jentene, som nå har én dag og to enkelttimer høyere fravær enn guttene. Elevene har høyest dagsfravær i Troms og Finnmark og Vestfold og Telemark, og høyest timefravær i Oslo.

Skolepolitisk talsperson i Høyre, Jan Tore Sanner, mener det må på plass en oversikt over fravær fra første klasse.

– Litt fravær tidlig i skoleløpet blir fort til mer fravær senere.

– I ny opplæringslov har vi fått på plass en plikt i loven om at skolene må følge opp fravær, og nå må alle skoler få på plass tydelige planer for forebygging, oppfølging og håndtering av fravær fra dag én. Samtidig må vi styrke spesialundervisningen og laget rundt eleven slik at alle elever opplever faglig og sosial mestring i skolen, sier Sanner.

