Ekspert: Økokrim har malt seg opp i et hjørne i Huitfeldt-saken

Økokrim har besluttet å ikke etterforske Huitfeldt-saken. Økokrim har malt seg opp i et hjørne, sier jussprofessor Kinander til Dagens Næringsliv.

– Disse sakene har vært svært uheldige for Økokrim. Dette kan gi inntrykk av en politisk forskjellsbehandling. Legger vi til inhabilitetshåndteringen, ser det ut til at alt har gått galt for Økokrim i disse sakene, sier Kinander.

Økokrim-sjef Pål Lønseth erklærte seg inhabil i Huitfeldt-saken.

Jon Petter Rui, professor i rettsvitenskap ved Universitetet i Bergen, reagerer også.

– Hvis vi ser på det som har vært i mediene de siste dagene, så fremstår denne avgjørelsen som spesiell, sier han.

