E6 stengt rekordmange dager i august

Ifølge P4 var det i august flere dager der E6 var helt stengt minst ett sted mellom Oslo og Trondheim enn det var åpent.

Ekstremværet Hans gikk hardt utover veinettet, både i Østlandet og sør i Trøndelag, men også uvær i ukene etter ekstremværet førte til flom, ras og stengte veier. Blant annet var det stengt på E6 mellom Frya og Hundorp, som var stengt i ni dager.

Stengte veier får store følger for både lokalbefolkningen, transport og samfunnet, mener Naf. De krever at hovedveinettet holdes i bedre stand for å unngå at det samme skjer igjen.

– Nå ser vi konsekvensen av at vi får mer nedbør og mer flom. Det går skred på steder der det ikke raste før. Og det betyr at man trenger en ny prioritering av hvordan vi ser på vedlikehold av veinettet, sier Ingunn Handagard, pressesjef i Naf.

[ Fattig i rik kommune: – Jeg lever ikke. Jeg eksisterer. Det er vel ikke slik livet skal være ]