Stortingets jurister mener at Trettebergstuen-saken må oversendes sivil påtalemyndighet

Trettebergstuen trakk seg som kultur- og likestillingsminister i Jonas Gahr Støres regjering 23. juni etter at hun to dager før innrømmet å ha brutt habilitetsreglene ved å utnevne venner til viktige verv. En av vennene var fadder til Trettebergstuens sønn. Trettebergstuen er i tillegg fadder til barnet til en venn hun foreslo til et verv.

