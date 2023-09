Solberg om skattlegging av rike: – Bryter med grunnleggende nasjonale verdier

– Jeg er redd for at vi nå bryter noe av det jeg mener er en helt grunnleggende del av hvordan det norske samfunnet er bygd opp. Det er at vi har hatt aktive eiere som bor i sine lokalsamfunn og bidrar til slitt lokale næringsliv utover sin egen bedrift, som bidrar til idrettslag, skoler og alt annet, sa Høyre-lederen under partilederdebatten onsdag kveld.

Temaet var den hyppige skatteflukten de siste årene. Flere milliardærer har meldt flytting ut av Norge og til skatteparadiset Sveits. Solberg mener milliardærene blir for hard skattlagt og at det vil bidra til mindre velferd i fremtiden.

– Ved at vi beskatter de for mye og at de derfor flytter ut, det mener jeg bryter med helt grunnleggende nasjonale verdier og vil bety mindre velferd fremover.

[ Knut Hallvard er fattig i en av Norges rikeste kommuner ]