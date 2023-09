Regjeringen vil ha flere sløydbenker og symaskiner i skolen

– Dagens skole er preget av for mye stillesitting og for lite variasjon og praktisk læring. Skoler over hele landet melder om at de trenger mer ressurser til utstyr og alternative læringsarenaer for å kunne gi elevene mulighet til å lære med både hode og hender, sier kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) i en pressemelding.

Tiltaket er en ny tilskuddsordning for mer praktisk og variert læring på 5.-10.-trinn.

– Det er opp til kommunene å avgjøre hvilket utstyr de velger å bruke pengene på. For eksempel kan 120 millioner bety totalt 9000 sløydbenker eller 63.000 symaskiner eller 120.000 mikroskoper, heter det i pressemeldingen.

Oslo er kommunen hvor det største beløpet settes av, med 12,5 millioner kroner. De aller minste kommunene er garantert et minstebeløp på 10.000 kroner.

– Jeg vet at lærere der ute ønsker å få til mer praktisk læring i alle fag, men vi må også erkjenne at det krever mer ressurser. Denne satsingen vil kunne bidra til et krafttak for praktisk læring. Samtidig håper jeg disse pengene vil bidra at elevene blir mer motiverte og lærer enda mer, sier Brenna.

