Økokrim til DN: Huitfeldt-beslutning kommer torsdag eller fredag

– Vi kan opplyse om at Økokrim kommer med en beslutning om det åpnes etterforskning mot utenriksministeren eller ikke, i løpet av morgendagen eller fredag, skriver Økokrim i en epost til avisa.

I forrige uke ble det kjent at utenriksminister Anniken Huitfeldts (Ap) ektemann har kjøpt aksjer i blant annet Kongsberg Gruppen og lakseselskaper mens hun har sittet som statsråd.

Huitfeldt selv gikk ut og beklaget at hun ikke hadde gjort seg kjent med ektemannens aksjehandel mens hun har vært statsråd.

Økokrim-sjef Pål Lønseth har erklært seg inhabil dersom påtalemyndigheten skal vurdere å åpne en etterforskning mot utenriksministeren, vil han være inhabil.

– Selv om jeg som Sjef Økokrim er inhabil, har Riksadvokaten likevel vurdert saken slik at Økokrim under ledelse av assisterende sjef Økokrim Inge Svae-Grotli kan gjøre de nødvendige vurderinger i saken, slik straffeprosesslovens paragraf 60 annet ledd åpner for, skrev han i en pressemelding 31. august.