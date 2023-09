Melby vil prioritere elever som sliter, foran grendeskoler

– Trygve Slagsvold Vedum (Sp), han er litt mer opptatt av å oppfylle utdaterte valgløfter om grendeskoler enn å bruke pengene der vi faktisk trenger det, sa Venstre-lederen på TV 2s partilederdebatt onsdag kveld.

Et av temaene på debatten var elever som sliter og som ikke fullfører grunnskolen med karakterer i alle fag.

– Vi bruker 1,3 milliarder på grendeskoler. Hva med å bruke 1 milliard på disse elevene i stedet? spurte Melby.

Vedum svarte med at han «ønsker jo ha en skole nært der folk bor».

– Det er ikke noe negativt, det er bra å ha en virkelighetsnær, praktisk skole, sa han.

Melby pekte også på at Venstre ønsker å øremerke midler til kommunene som tilskudd til lærerlønn, og hun mener at Venstre var det eneste partiet som ønsker det.

Møtt med spørsmål om regjeringen kunne bevilget mer penger til lærerne i kommunene, svarte statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) at de vil prioritere en veldig god kommuneøkonomi og at kommunene selv kjenner sin egen situasjon best.

[ 70 prosent av Oslos sjøkant er okkupert av Henriksen’er ]