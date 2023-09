Måling: Ap går fram og Høyre tilbake

Målingen er gjennomført av Opinion på oppdrag fra ABC Nyheter og Altinget.

– Pilen peker med det endelig oppover for Støres parti, fra 16,3 prosent i juni til 17,7 prosent i august og til 20,9 prosent i september. Ap taper fortsatt svært mange velgere til Høyre, men de har tettet lekkasjen til sine konkurrenter på venstre fløy, sier Opinion-rådgiver Martin Stubban.

Framgangen fra august til september er på 3,2 prosentpoeng.

Samtidig går Høyre tilbake med 3 prosentpoeng til 30 prosents oppslutning, hvilket betyr at Ap har kuttet avstanden med over 6 prosentpoeng. Det er likevel en forskjell på hele 9,1 prosentpoeng mellom de to største partiene.

For de øvrige partiene ser målingen slik ut: Frp: 12,8 (+1,1), SV: 10 (+1,2), Sp: 4,7 (-1,3), Venstre: 4,6 (+1,5), Rødt: 4,6 (-0,3), KrF: 3,7 (+,0,1), MDG: 3,3 (-1,7) og Andre: 5,3 (-0,8).

1000 personer deltok i spørreundersøkelsen, som ble gjennomført mellom 24. og 30. august. Feilmarginen er mellom 1 og 3,5 prosentpoeng.

