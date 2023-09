Høyre og Ap fortsetter Facebook-annonsering etter Meta-kjennelse

Høyre begrunner beslutningen med at de kun benytter seg av demografiske data, som bosted og alder, i sin annonsering, melder Kampanje.

– Vi benytter oss ikke av atferdsbasert målretting, som er kjernen til konflikten mellom Datatilsynet og Meta, sier kommunikasjonsdirektør Daniel Torkildsen Lea i Høyre.

Heller ikke Arbeiderpartiet vil stoppe å annonsere på Facebook.

– Vi vil fortsette å annonsere på Facebook og Instagram ut valgkampen, sier kommunikasjonssjef Halvard Ingebrigtsen i Arbeiderpartiet.

Han legger til at partiet i likhet med Høyre bare benytter seg av geografi og alder til målretting av annonser, og at de vil ha en større evaluering av etter valget.

– For oss er det selvsagt at Meta og andre aktører forholder seg til gjeldende lover og regler og følger opp lovnader de selv har gitt, sier han.

Uttalelsene kommer etter at KrF sa til Vårt Land at de stopper all annonsering på Facebook og oppga Oslo tingsretts kjennelse som årsak.

Lea sier at Høyre forventer at Meta rydder opp og forholder seg til det gjeldende lovverket i Norge. Selskapet har fått fram til 24. november til å få på plass en ny samtykke-modell for atferdsbasert markedsføring.

