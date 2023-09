Erna ut mot Støre: – Har bremset all utvikling innenfor fornybar energi

– Det som fortsatt er i luften, er hva slags beskatningssystem som skal være for vindkraft fremover. Det har gjort at mange ikke er villige til å komme hit og bidra, og mange prosjekter har stoppet opp. Så regjeringen gjør det motsatte av det dere sier, Jonas. Dere har bremset all utvikling innenfor fornybar energi ved å skape ustabile forutsetninger for det, sa Solberg under partilederdebatten onsdag kveld.

Støre svarte ved å peke på at regjeringen har bygget opp en havvindkapasitet, og at det lages planer for havvind inn mot 2025, 2027 og 2029.

Solberg var lite fornøyd med det og etterlyste et svar på regjeringens skattepolitikk.

– Du må svare på skattespørsmålet. For det er det som skaper usikkerhet i alle investeringer i fornybar nå, svarte Høyre-lederen.

