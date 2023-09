Åpning av dobbeltspor gjennom Moss utsettes til 2030

Det bekrefter Bane Nor til Byggeindustrien og Teknisk Ukeblad.

– På grunn av ny kunnskap om de krevende grunnforholdene måtte vi definere sentrumsdelen av prosjektet på nytt. Prosjektet handler ikke lenger bare om et nytt dobbeltspor, men om å få en hel bydel i Moss sentrum på trygg grunn. Utbyggingen har blitt mer enn et jernbaneprosjekt, sier prosjektsjef Eirik Harding Hansen.

Jernbaneutbyggingen i Moss har hatt en rekke problemer.

I 2021 måtte Bane Nor stoppe arbeidet i sentrum etter at Norges Geotekniske Institutt (NGI) oppdaget store mengder kvikkleire. Samme år ble kostnadsrammen for prosjektet økt fra 10,5 til 17,9 milliarder kroner (2021-kroner).

Åpningen av det nye dobbeltsporet og stasjonen ble så utsatt fra 2024 til 2026, før det onsdag ble klart at ny forventet åpning ikke vil være før i 2030.