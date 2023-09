70 ansatte evakuert etter lekkasje av flytende glass – sju til sykehus

– Dette er en bedrift der det produseres glassfiber. I den forbindelse har det vært en lekkasje i et rør, og flytende glass har rent ut i bygget, sier operasjonsleder Lars Hyberg i Agder politidistrikt til NTB.

– Det er veldig, veldig varmt, men det er ingen fare for personer eller eksplosjoner, sa operasjonslederen like etter klokken 13.

Ifølge Fædrelandsvennen holder det varme glasset en temperatur på 1300 grader.

Politiet opplyser at 14 personer ble sjekket av helsepersonell på stedet, og at sju av disse ble kjørt videre til sykehus fordi de hadde pustet inn røyk. Ingen skal være alvorlig skadd.

Lekkasjen skjedde i et produksjonslokale ved bedriften 3B Fibreglass på Birkeland.

Frantz Johan Agerbo, assisterende daglig leder i 3B Fibreglass, sier til avisen at en dreneringsstige falt ned og forårsaket lekkasjen. Han forteller at det var mye røyk i rommet der lekkasjen skjedde, og at rundt 70 ansatte ble evakuert.

Klokken 13.56 meldte politiet at lekkasjen var stengt.