Væpnet politiaksjon ved hotell i Bergen – to til sykehus

Politiet melder at de har kontroll på de involverte. Begge mennene har kuttskader og kjøres derfor til sykehuset for behandling, skriver Vest politidistrikt i en pressemelding.

Det var Bergens Tidende som omtalte saken først.

– Like over klokken 19 fikk politiet melding om at to personer var i slagsmål like ved Ørnen. Det var muligens sett en kniv, sier politiets innsatsleder Ivar Kvant til avisen.

Han sier politiet rykket ut med væpnede patruljer.

Politiet melder at de nå avhører vitner og sikrer videoovervåking fra stedet.