Rettssak mot Jan Helge Andersen i april

– Vi tar sikte på midten av april og ber rettsstedet holde av opptil to måneder, sier statsadvokat Johan Øverberg til NRK.

Ifølge kanalen er åtte uker er satt av til den nye straffesaken mot Baneheia-dømte Jan Helge Andersen. Saken er berammet til 15. april neste år, og den skal foregå i Sandnes.

Statsadvokaten minner imidlertid om det at per nå kun er snakk om en forhåndsberamming. Det er fremdeles ikke bestemt om Andersen vil bli tiltalt.

– Det vil bli truffet et påtalevedtak i løpet av høsten, sier Øverberg.

15. juni ble det kjent at saken mot Andersen skulle gjenåpnes. Det ble enstemmig vedtatt av Gjenopptakelseskommisjonen.

– For gjenåpning kreves det sannsynlighetsovervekt for at vedkommende er skyldig i den straffbare handlingen. DNA-beviset er et tungtveiende bevis i straffesaken, som sett i sammenheng med øvrige bevis, gjør at kommisjonen finner at det er sannsynlighetsovervekt for at Andersen er skyldig i det aktuelle forhold, skrev Gjenopptakelseskommisjonen i en pressemelding samme dag.

[ Dette kan bli stygt ]