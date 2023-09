Norge brukte 15,5 milliarder kroner på klimafinansiering i 2022

– Jeg er veldig glad for at klimabistanden vår bidrar til å utløse så store investeringer fra andre. Skal vi ha en sjanse til å nå klimamålet om å holde temperaturøkningen til 1,5 grad, må vi mobilisere investeringer fra privat sektor. Disse tallene viser at vår bistand leverer på dette, sier utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim (Sp) i en pressemelding.

Tvinnereim deltar på det afrikanske klimatoppmøtet i Kenyas hovedstad Nairobi. Den afrikanske union er blant arrangørene.

En stor del av økningen i norsk klimafinansiering i 2022 kom gjennom Norfunds mobilisering av privat kapital. Privat kapital ble det også hentet fra Klimainvesteringsfondet hvor mer enn 5,6 millioner kroner ble mobilisert.

Fornybar energi

Målet med Klimainvesteringsfondet er å bidra til å redusere eller unngå klimagassutslipp ved å investere i fornybar energi i utviklingsland.

Norge forpliktet seg på klimatoppmøtet i Glasgow i 2021 til å doble klimafinansieringen fra 7 milliarder kroner i 2020 til 14 milliarder kroner årlig innen utgangen av 2026.

– Tallene fra 2022 understreker viktigheten av samarbeidet mellom det private og det offentlige for at utviklingsland skal kunne bli med på innovasjonen og framskrittene som nå skjer i energisektoren, og ikke blir sittende igjen med en utdatert og kostbar fossil energisektor, sier klima og miljøminister Espen Barth Eide (Ap).

Puslete

– Dette er et viktig signal å komme med til FNs klimaforhandlinger senere i år. Likevel viser det at regjeringens mål om å doble klimafinansieringen innen 2026 var alt for puslete, sier seniorrådgiver Håkon Grindheim i Kirkens Nødhjelp.

Han mener regjeringen nå må øke dette målet betraktelig for de kommende årene.

