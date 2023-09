Måling: Senterpartiet halvert på fire år

For fire år siden kunne partiet feire tidenes beste kommunevalg og en oppslutning på 14,4 prosent. Resultatet ble over 130 ordførere landet rundt.

Men på Norstats siste meningsmåling før kommunevalget for NRK og Aftenposten har Sp falt til en oppslutning på 7,1 prosent.

SV taper like mye som Senterpartiet siden den forrige målingen for to uker siden, nemlig 2,4 prosentpoeng.

Partienes oppslutning: Høyre 28,1 (-1,1), Ap 20,3 (+0,4), Sp 7,1 (-2,4), SV 6,9 (-2,4), Frp 9,1 (+0,8), MDG 5,6 (+1,4), Rødt 4,9 (+0,9), Venstre 4,4 (+0,5), INP 2,9 (-0,4) og KrF 3,3 (+0,5).

Meningsmålingen er utført av Norstat for Aftenposten og NRK mellom 28. og 31. august. 999 personer er blitt spurt, og 745 av dem oppga partipreferanse. Feilmarginen ligger mellom 1,2 og 3,4 prosentpoeng.

