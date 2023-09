Ap synker på måling etter Huitfeldt-saken

Ap synker med 1,3 prosentpoeng til 19,3 prosent, men også Høyre går tilbake og ender på 24 prosent på Norstats siste kommunebarometer, skriver Vårt Land.

Målingen ble gjennomført fra 28. august til 3. september av Norstat for Vårt Land og Dagbladet – i dagene etter at det ble kjent at Huitfeldt hadde vært inhabil i en rekke saker mens hun var statsråd på grunn av ektemannens aksjekjøp.

– Slike skandaler kan bidra til et fall i entusiasme blant Aps egne og til at flere tidligere velgere sitter på gjerdet, sier valgforsker Johannes Bergh ved Institutt for samfunnsforskning.

Målingen viser at under halvparten av Aps velgere fra forrige valg vil stemt på partiet på nytt. Ap-nestleder Jan Christian Vestre er likevel optimist og sier at partiet jobber for å mobilisere velgere som «sitter på gjerdet».

Aps regjeringspartner Senterpartiet faller også. De er ned 0,8 prosentpoeng til 9,6 prosent, mens de andre to sentrumspartiene Venstre og KrF går begge opp med henholdsvis 1,4 og 1 prosentpoeng til 6,3 og 4,6 prosents oppslutning.

Partienes oppslutning: Høyre 24 (-1,2), Ap 19,3 (-1,3), Sp 9,6 (-0,8), SV 8,9 (+0,7), Frp 9,8 (+0,7), MDG 4,5 (-1,1), Rødt 4,2 (+0,3), Venstre 6,3 (+1,4), INP 2,9 (-0,9), KrF 4,6 (+1), N-dems 0,4 (-0,1), Libs 0,3 (+0,3), PP 0,7 (+0,2) og Andre 4,3 (+0,6).

[ Huitfeldt fikk råd om mannens aksjehandel ]