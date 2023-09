Antallet togavganger mellom Oslo og Göteborg dobles

– Vi har stor tro på denne strekningen, som er en viktig transportforbindelse mellom Norge og Sverige. Ikke minst er den et utgangspunkt for mange togreiser videre i Europa, sier konserndirektør Erik Røhne for Vy tog i en pressemelding.

– Med denne økningen blir tilbudet mellom Oslo og Göteborg vesentlig forbedret, legger han til.

Mellom Halden og Göteborg har Vy et billettsamarbeid med Västtrafik, noe som innebærer at også deres kunder med periodebillett får gleden av et økt rutetilbud.

– Vi ser fram til å få flere forbindelser mellom Oslo og Göteborg. Dessuten får våre togpassasjerer i Ed og Trollhättan flere turer å velge mellom, sier sjef for togvirksomheten, Pontus Gunnäs hos Västtrafik.

