41-åring dømt i lagmannsretten til 21 års forvaring for Nav-drapet i Bergen

– Gulating lagmannsrett opprettholder dommen fra Hordaland tingrett og har i dag kommet fram til at dommen på 21 års forvaring blir stående, skriver NRK.

41-åringen gikk til angrep på Marianne Amundsen under en brukersamtale ved et Nav-kontor på Årstad i Bergen 20. september 2021. Mannen ankom lokalet med en sekk på ryggen der han hadde en kniv som han dro fram etter at møtet startet.

I desember i fjor ble mannen dømt i Hordaland tingrett til 21 års forvaring med en minstetid på 14 år. Saken ble anket fordi forsvarer Morten Grimstad mente at hans klient var utilregnelig og heller burde ha blitt dømt til tvungent psykisk helsevern.

