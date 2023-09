Regjeringen oppretter 20 nye studieplasser ved UiOs medisinutdanning på Sørlandet

– I 2022 og 2023 har regjeringen økt kapasiteten med 45 studieplasser i Tromsø. Nå fortsetter satsingen i Sør-Norge. 20 studieplasser til Universitetet i Oslos (UiO) satsing på Sørlandet er en del av dette, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Sandra Borch (Sp).

Økningen i antall studieplasser vil koste 63,2 millioner kroner, opplyser statsråden videre.

Bakgrunnen for satsingen er et mål om å utdanne nok leger som kan jobbe i helsetjenestene over hele landet, uttaler Borch.

Mandag morgen ble det også klart at regjeringen oppretter medisinutdanning i Gjøvik. Studieplassene skal tilbys av NTNU på Kallerud i Gjøvik.

