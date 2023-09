Regjeringen lover hjelp etter ekstremværet: – Vet at situasjonen er kritisk

– Vi vet at den økonomiske situasjonen er kritisk for enkelte selskaper, og regjeringen vil hjelpe selskapene å håndtere følgene av ekstremværet Hans. Jeg kan ikke si sikkert når en støtteordning vil være på plass, men den kommer, sier samferdselsministeren i en pressemelding mandag kveld.

Under ekstremværet kollapset Randklev bru ved Ringebu, noe som har ført til store problemer for både godstrafikken og for persontogene mellom Oslo og Trondheim. Gods- og persontrafikken videre nordover til Bodø er også sterkt berørt.

– Lønnsomheten i godstogbransjen har lenge vært utfordrende. Det er nødvendig å støtte togselskapene for å opprettholde trafikken så langt som mulig, og sikre at trafikken kommer tilbake til normalt nivå så raskt som mulig etter at ny bru på er på plass. Hvordan en støtteordning vil se ut, er ikke besluttet. Ordningen skal ha en hensiktsmessig byrdefordeling mellom stat og selskapene, sier Nygård.