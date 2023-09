Oslo skal teste ut senere start på skoledagen

– Ungdom sover for lite, og det er veldig bekymringsfullt. Det er godt belegg for at søvnmangel går ut over læring og helse. Derfor vil vi nå teste ut senere start på skoledagen, sier byråd for oppvekst og kunnskap, Sunniva Holmås Eidsvoll (SV).

Utdanningsetaten har fått i oppdrag av skolebyråden å utrede og teste ut senere start på skoledagen på ungdomstrinnet og videregående skole i hovedstaden. De tar sikte på et toåring prøveprosjekt.

De oppgir ikke hvilke skoler som er aktuelle for prøveprosjektet.

– Utprøvingen skal være forskningsbasert og gi ny kunnskap, og det er stor interesse for slike prosjekter i søvnforskningsmiljøet, sier Eidsvoll.

[ Spanjoler «flykter» hit. Er Sør-Norge den nye Syden? ]