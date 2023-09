Oppland Arbeiderblad: Medisinutdanning til Gjøvik

Avisen skriver at de har fått bekreftet fra flere uavhengige kilder både i Senterpartiet og i Ap at regjeringen nå har gitt grønt lys for medisinutdanning i mjøsbyen.

Avgjørelsen skal ha blitt fattet på regjeringens budsjettkonferanse torsdag og fredag i forrige uke.

Etter det Oppland Arbeiderblad erfarer slippes nyheten på en pressekonferanse mandag. Avisen skriver at det er tillyst en pressekonferanse klokken 8 mandag morgen ved NTNU på Kallerud, men ingen vil si hva pressekonferansen skal handle om.

– Jeg har køyet, det blir en lang dag i morgen, skriver ordfører Torvild Sveen i en SMS til avisen søndag kveld.

