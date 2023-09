Meningsmåling: Høyre fosser fram i Trondheim

– Dette viser at et skifte er mulig – det er like sannsynlig at det blir et skifte i byen som at det ikke blir det, sier ordførerkandidat Kent Ranum for Høyre til VG.

I VG-målingen får rødgrønn side 33 mandater – mens borgerlig side får 29. I tillegg får Pensjonistpartiet 2 mandater og Industri- og næringspartiet 1 mandat. Dagens posisjon, bestående av Ap, SV, MDG og Sp får 28 av 67 representanter i bystyret. Det betyr at de trenger støtte av flere andre partier om de skal beholde makten.

Høyre får en oppslutning på 29 prosent, og suser fram fra forrige valg. Skal Høyre sikre seg makten må de få både Sp, KrF og Industri og næringspartiet (INP) med seg på laget.

Ap er fornøyd med 23,1 prosent oppslutning – selv om det er langt bak forrige valgresultat.

– Jeg er fornøyd med fremgang, og det er en oppgang for oss. Så det er vi glade for, sier ordførerkandidat Emil Raaen (Ap) til avisa.

Partienes oppslutning er som følger, med endring fra avisens forrige måling fra juni i parentes: Rødt 6,9 (-0,2), SV 12 (+0,3), Ap 23,1 (+1,6), Sp 2,9 (-2,6), MDG 6,5 (+0,8), Krf 1,7 (+ 0,4), Venstre 5,4 (-1,6), Høyre 29 (-2,4), Frp 6,4 (-1), INP 2,1 (Uforandret), PP 2,3 (+2), Andre 1,7 (+1,5).

Feilmarginen ligger på +/- 2,5 til 4 prosentpoeng.

