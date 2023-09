Listhaug advarer mot «nytt Melkøya» i Telemark

Av Håkon Vatnat Olsen/NTB

– For Yara vil det være veldig bra, for da vil de spare mye penger. Men sannsynligvis kommer det til å bety økte strømpriser. Vi mener det ikke er riktig at enkeltaktører skal kunne gjennomføre prosjekter som får store negative konsekvenser for samfunnet rundt, sier Frp-leder Sylvi Listhaug til NTB.

Yara anslår at 800.000 tonn med CO2 kan kuttes årlig hvis ammoniakkfabrikken på Herøya blir elektrifisert. I dag får fabrikken kraft fra gasskraftverk.

Anslag fra 2020 viser fabrikken kommer til å legge beslag på fire terawattimer i året. Frp frykter at elektrifisering kommer til å tappe regionen for kraft og ødelegge for øvrig industriutvikling.

– Ønsker bærekraftige utslippskutt

– Norge har forpliktet seg til klimamål, og det er en klimakrise vi ønsker å gå klar av. 800.000 tonn CO2 i året er da slett ikke et ubetydelig kutt?

– Nei, absolutt ikke, men da må vi legge til rette for økt kraftproduksjon i form av vannkraft, og vi ønsker også se på kjernekraft som ligger lenger fram i tid, sier Listhaug.

– Vi ønsker også å få ned utslippene, men på en måte som er bærekraftig for befolkningen og for bedrifter.

Frykter natur kan gå tapt

Denne uken krevde fylkesordføreren i Vestfold og Telemark, Terje Riis-Johansen (Sp), lovnader fra staten om ny kraft for at det skal være mulig å elektrifisere anlegget – på samme vis som ny kraft skal bygges i Finnmark i forbindelse med elektrifiseringen av Equinors Melkøya-anlegg.

Listhaug mener at det vil bety mye ny vindkraft.

– Vi kan ikke føre en klimapolitikk som tapper landsdeler for store mengder kraft, for deretter å tvinge fram vindkraftutbygging som går mot lokalbefolkningens vilje. Det øker kun konfliktnivået, slik vi nå ser i Nord-Norge etter regjeringens beslutning om å elektrifisere Melkøya, sier Listhaug.

[ Kommentar: Man kan kalle det modig. Eller hodeløst ]